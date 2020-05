Piden que sea actividad esencial búsqueda de desaparecidos

Colectivos de familiares de personas desaparecidas del país llamaron al gobierno federal a declarar la búsqueda e investigación que lleve a la localización de sus seres queridos como una actividad esencial durante la pandemia por el Covid-19.

Mediante un comunicado, señalaron que las medidas para contener la enfermedad no deben dejar de lado la importancia de buscar a los desaparecidos, pues indicaron que, además de los estragos del Covid-19, el país enfrenta otra emergencia: más de 61 mil personas desaparecidas, más de 37 mil cuerpos sin identificar y "una dinámica de desaparición que continúa cotidianamente".

"Entendemos la búsqueda como las diversas acciones necesarias para lograr su pronta localización, la verdad y la justicia, por ello, demandamos al Estado mexicano que se garantice una efectiva búsqueda inmediata; la Fiscalía General de la República, en su unidad de investigación de Desaparición Forzada, y las Fiscalías Estatales, intensifiquen la revisión de expedientes y análisis de contexto y fortalezca todas las bases de datos", demandaron.

Solicitaron la realización de un mapeo geográfico de fosas y hallazgos para establecer rutas de búsqueda inmediata y la confronta de perfiles genéticos con hallazgos estatales y nacionales, así como avanzar en la implementación de la Ley General de Desaparición en las legislaciones de los estados.

"Se presente a la brevedad la base de datos y metodología del Registro Nacional de Personas desaparecidas y se resuelvan ya las condiciones para el funcionamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

"Esta crisis sanitaria remarca los graves problemas de inequidad, desigualdad e injusticia social expresados en la violación a los derechos sociales y otros. Estamos llamadas a sumar esfuerzos para transformar esta realidad hacia la construcción de un mundo con justicia y dignidad para todas y todos, en el que no exista más la desaparición de personas", agregaron.

Reiteraron el llamado que desde hace nueve años se realiza en el marco del Día de la Madre, sobre la exigencia de la presentación con vida de sus hijos e hijas desaparecidas.

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su apoyo a la manifestación virtual de las madres de familia a través de #CorazonesEnMarcha, para exigir la búsqueda y localización de sus hijos desaparecidos.

"Durante años las madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos de personas desaparecidas han convertido el 10 de mayo, dedicado a las madres en México, en un día de reivindicación demandando la aparición de sus seres queridos. Las familias se han convertido en defensoras de derechos humanos que exigen verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación integral", reconoció la ONU.

"En la situación causada por la enfermedad Covid-19, y porque la movilización no tendrá lugar en las calles, la necesidad de solidarizarse se hace todavía más importante", expresó

La ONU exigió, mediante un comunicado, a las autoridades mexicanas continuar con la búsqueda e investigación de las desapariciones en el país durante la pandemia del Covid-19.