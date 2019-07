Piden renuncia de Ana Guevara en Cámara de Diputados

Alan Falomir, diputado de Movimiento Ciudadano y miembro de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, pidió la renuncia de Ana Guevara, titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Le pido que, si tiene la honorabilidad, renuncie al cargo y regrese a la Cámara de Diputados. No pueden ser tantas irregularidades en tan poco tiempo de su administración", mencionó Falomir en la comparecencia de Guevara. "Imagínese si termina su administración. ¿Cuántos expedientes se le abrirían?".

Guevara escuchó a varios de los integrantes de la Comisión del Deporte. La mayoría, salvo el integrante del Partido del Trabajo, la cuestionó acerca de la adjudicación de becas, el favoritismo con ciertos atletas y la triangulación de los recursos con el Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto rendimiento (Fodepar) con relación a tres empresas, que fueron beneficiadas.

Guevara sostuvo que no renunciará al frente de la Conade y reiteró que los atletas son berrinchudos, en la primera parte de la comparecencia. Lo anterior ya lo había citado en múltiples entrevistas.

"Evaluaremos a los atletas que van por medalla y los que no obtendrán en los Juegos Panamericanos de Lima", sostuvo la exvelocista.

Falomir la cuestionó sobre la migración de deportistas mexicanos a otros países y consideró inaceptable que Guevara no quisiera hacerse responsable de este fenómeno.