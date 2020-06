Piden retirar a Ackerman del proceso evaluador de consejeros de INE

El diputado panista Iván Rodríguez pidió "expulsar", por sus filias con Morena, al académico universitario John Ackerman del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que analiza los perfiles de los aspirantes a 4 consejerias del Instituto Nacional Electoral (INE).

De ese modo se podría evitar la "contaminación de ideologías" en la selección de los candidatos a consejeros del INE, argumentó.

Según el diputado, el académico ha sido autor de "señalamientos oscuros" contra el organismo electoral, mismos que atribuyó a "su filia con el partido Morena".

"Los escándalos del académico y su mala imagen ante la opinión pública lastiman a las instituciones", planteó el panista.

La víspera Ackerman se vio envuelto en una polémica por sugerir, a través de su cuenta de Twitter, que senadores de Morena relevaran de la coordinación de ese grupo parlamentario al legislador Ricardo Monreal, por haber acudido a una entrevista con el periodista Carlos Loret, quien develó detalles no informados en su declaración patrimonial por el académico y su esposa, Irma Eréndira Sandoval, integrante del gabinete presidencial.

Rodríguez Rivera, por otra parte, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté decidido a intervenir "prácticamente a diario sobre asuntos electorales, cuando es él quien debe poner el ejemplo de no afectar los comicios federales".

Recordó que en 2906 López Obrador atacó al entonces IFE señalando presunta parcialidad e ignorando su autoridad al negarse a acudir a dos debates presidenciales "y con esto dando la espalda a los mexicanos".

Por eso el panista le pidió al mandatario trabajar en su responsabilidad y no meterse en las elecciones.

"Le exigimos al presidente López Obrador que se ocupe de decirnos qué medidas adoptará su Gobierno para garantizar estabilidad económica y deje de hacer uso clientelar de la política social con la compra de votos dentro de lo que se ha denominado el billetazo".