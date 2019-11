Piden sancionar a funcionarios mexicanos por "inacción" ante narcos

Un senador estadounidense urgió a imponer sanciones a funcionarios mexicanos por no enfrentar a los cárteles de las drogas y acusó a las autoridades de México de asumir "cero responsabilidad" por la violencia de esos grupos.

Después del asesinato de nueve ciudadanos mexicano-estadounidenses este lunes en los límites entre los estados de Sonora y Chihuahua, el senador republicano por Missouri, Josh Hawley, escribió en redes sociales: "Con México ya es suficiente. El gobierno de Estados Unidos debería imponer sanciones a funcionarios mexicanos, incluyendo la congelación de activos, que no enfrentan a los cárteles de las drogas. Los cárteles están inundando Missouri con cristal, traficando niños y asesinando abiertamente a ciudadanos estadounidenses. Y México ve hacia otro lado... Por nuestra propia seguridad, no podemos permitir que esto continúe".

Este miércoles subió el tono al publicar en Twitter una carta que le envió la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, en rechazo a la petición de sanciones y en defensa de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En respuesta a mi petición de sanciones, ayer [miércoles] la embajadora mexicana me respondió con una carta asumiendo cero responsabilidad, sin ofrecer cambios a las fallidas políticas de México y sugiriendo que el problema real es la demanda de drogas de los estadounidenses. Como si los estadounidenses fuéramos responsables de los crímenes de los cárteles", dijo el senador en su comentario acompañando a la misiva de Bárcena.

Y añadió: "Le recuerdo al gobierno de México que sus cárteles están asesinando a ciudadanos estadounidenses, traficando niños e inundando nuestras comunidades con drogas mortales. Así que, sí, creo que las sanciones están garantizada para quienes se rehúsen a actuar".

En la carta, fechada el 6 de noviembre, la embajadora Bárcena afirmó que el gobierno mexicano "rechaza categóricamente la descripción equivocada que usted (Hawley) hizo sobre que México no está combatiendo activamente el crimen trasnacional organizado y la sugerencia de imponer sanciones a funcionarios mexicanos".

Señala que "una de las prioridades del presidente López Obrador es promover la seguridad con una nueva estrategia, no buscando una confrontación violenta con los grupos del crimen organizado, estrategia que falló en las administraciones pasadas y condujo a una escalada sin precedentes de la violencia".

México, resaltó, "reitera su voluntad de trabajar con Estados Unidos en el fortalecimiento de la cooperación para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales y garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos".

Una cooperación estrecha con Estados Unidos, acotó, "sigue siendo el pilar de la política mexicana". Las autoridades mexicanas "están abiertas a trabajar en conjunto con el FBI en su investigación sobre estos crímenes bárbaros. Quiero señalar que el Presidente López Obrador ha señalado repetidamente su compromiso para fortalecer la sociedad bien establecida entre nuestras autoridades de procuración de justicia y agencias de seguridad nacional con sus contrapartes estadounidenses".

Al final del texto, expresó su disposición a discutir el tema en persona.