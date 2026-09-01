Piden seguridad en Sierra de Gro.

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Chilpancingo, Gro.- Comisarios de 40 comunidades de los municipios de Tecpan, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, ubicados en la Sierra de Guerrero, exigieron a las autoridades que instalen una base militar permanente para detener los ataques de parte de las organizaciones criminales que buscan desplazarlos.

En un comunicado, los 40 comisarios pidieron a los gobiernos estatal y federal que sea en la comunidad de Los Bayados, en Ajuchitlán del Progreso, donde se instale la base militar, ya que es un punto estratégico para la protección de esa zona donde se han dado los ataques.

Explicaron que entregaron la solicitud por escrito en las instalaciones del Ejército en Pie de la Cuesta, Acapulco.

"La Sierra de Guerrero merece estar en paz", expresaron los habitantes de la zona al solicitar la intervención de los soldados.

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Apenas la madrugada del pasado jueves, un grupo armado masacró a seis personas en la comunidad serrana Cerro de las Lumbreras, en Tierra Caliente.

De acuerdo con testimonios de los pobladores, a las 4 de la mañana de ese día, un grupo armado irrumpió en su comunidad y comenzó a atacar las viviendas. Los pobladores identificaron a cuatro de las seis víctimas con los nombres de Genaro, Milo, Porfirio y Basilio; entre las víctimas también está una mujer con discapacidad.

La irrupción la encabezó Leonel Barragán Tolentino, alias "La Changa", presunto integrante de la organización criminal Los Tlacos. Explicaron que el ataque se debió a que se negaron a venderles sus tierras. Detallaron que desde hace meses este grupo criminal los ha acosado para que les entreguen sus tierras y sus árboles.