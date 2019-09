Piden transparentar aplicación de recursos en Feria de Zacatecas

Tras la cancelación del concierto de Ricky Martin en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) por incumplimiento de contrato, el diputado Omar Carrera Pérez exhortó a las autoridades del gobierno estatal a no caer en la opacidad, ya que son recursos públicos, y deben exhibirse los contratos, nombres y toda documentación referente a la contratación de artistas y espectáculos.

Lo anterior, luego que este lunes Benjamín Medrano Quezada, presidente del Patronato de la Fenaza, argumentó que ellos como autoridad organizadora de esta festividad sí habían pagado el dinero para el concierto del boricua pero que la empresa Agency Kasst, que fungió como intermediaria con los representantes del artista, incumplió al no pagar en tiempo y forma un millón de pesos a Ricky Martin, por ende, dijo que se interpusieron denuncias penales y civiles contra el empresario.

Este martes, en conferencia de prensa, el legislador morenista señaló que no se quiera sólo culpar a terceras compañías pues, dijo, basta poner el nombre de la empresa Kasst en los buscadores de Internet y da cuenta de una serie de fraudes y cancelaciones en otras partes.

Insistió que hay un responsable y un titular al frente de la Fenaza, cuyo nombramiento recordó fue otorgado por el propio gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Por esta razón, exigió que no sólo se exhiban los contratos tanto del Multiforo, del Teatro del Pueblo y del el Palenque, sino toda la documentación suscrita con los empresarios artísticos y de prestación de servicios, junto con las denuncias penales y civiles anunciadas, así como las Cartas de Pago que se hayan suscrito con los artistas contratados que estipulan las razones de cancelación.

A la par, el diputado local aprovechó para mostrar un recurso de revisión emitido el 4 de septiembre por el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI), donde se da a conocer que el Sistema DIF fue el que signó convenios únicamente con la asociación civil Promotora de Ferias y Fiestas Populares, que apenas fue creada en febrero de este año.

Esta información fue otorgada por una solicitud de información de un ciudadano que datos sobre estos conciertos, por tanto, dijo que la inconformidad ante el IZAI da cuenta que dicha asociación que pactó los contratos con el Sistema DIF se ha negado en reiteradas ocasiones a clarificar y transparentar los convenios y montos de los contratos de la Feria Nacional de Zacatecas.

Ante esta situación, Omar Carrera pide que se clarifiquen los traspasos de recursos económicos a estas empresas, así como los nombres de los representantes legales para saber la relación que esas personas tienen con la Asociación Civil Promotora de Ferias y Fiestas Populares.

También hizo referencia a que Benjamín Medrano mencionó que el costo de la feria fue de 54 millones de pesos, por tanto, se exige que se dé a conocer cuánto de esos recursos fue aportación otorgado por el Sistema DIF estatal y cómo fue aplicado, así como los ingresos obtenidos.