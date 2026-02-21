logo pulso
Nacional

Piden un cambio mayor en Migración

Por El Universal

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
Piden un cambio mayor en Migración

Ciudad de México.- El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de enviar una iniciativa relacionada con el cambio de nombre del Instituto Nacional de Migración (INM) a Instituto de Movilidad Humana será insuficiente si no se desmantela el esquema de cárceles migratorias y la militarización que se impulsó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y del excomisionado Francisco Garduño, dijeron expertos.

Especialistas y exfuncionarios del INM recordaron que el instituto fue militarizado en el sexenio anterior, con 19 delegados estatales castrenses, de los cuales permanecen ocho, así como funcionarios sin perfil ni experiencia en el cargo, por lo que el anuncio puede quedar sólo en promesas.

Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM y especialista en materia migratoria, dijo que "sí es obligada una reestructuración del instituto. Pero depende del contenido de la propuesta. Y, sobre todo, que preserve y consolide la legislación y derechos de la población refugiada. La más lastimada. De entrada, cambiar por cambiar no garantiza nada".

Alethia Fernández de la Reguera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en materia migratoria, expuso que el anuncio presidencial puede ser sólo "un cambio no estructural que corre el riesgo de ocultar o crear mayor opacidad de la que ya hay, más eufemismos".

