Piden un cambio mayor en Migración
Ciudad de México.- El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de enviar una iniciativa relacionada con el cambio de nombre del Instituto Nacional de Migración (INM) a Instituto de Movilidad Humana será insuficiente si no se desmantela el esquema de cárceles migratorias y la militarización que se impulsó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y del excomisionado Francisco Garduño, dijeron expertos.
Especialistas y exfuncionarios del INM recordaron que el instituto fue militarizado en el sexenio anterior, con 19 delegados estatales castrenses, de los cuales permanecen ocho, así como funcionarios sin perfil ni experiencia en el cargo, por lo que el anuncio puede quedar sólo en promesas.
Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM y especialista en materia migratoria, dijo que "sí es obligada una reestructuración del instituto. Pero depende del contenido de la propuesta. Y, sobre todo, que preserve y consolide la legislación y derechos de la población refugiada. La más lastimada. De entrada, cambiar por cambiar no garantiza nada".
Alethia Fernández de la Reguera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en materia migratoria, expuso que el anuncio presidencial puede ser sólo "un cambio no estructural que corre el riesgo de ocultar o crear mayor opacidad de la que ya hay, más eufemismos".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum promete no detener rescate en Pasta de Conchos
EFE
A 20 años de la explosión en Coahuila, la presidenta reiteró que no se detendrán las labores de búsqueda
Más curiosos que "therians": sólo uno acudió
El Universal
Convocatoria viral en las Islas de CU dejó a un solo joven que se asumió como "therian"
México evalúa impacto de arancel global anunciado por Trump
El Universal
Ebrard señaló que mantendrá diálogo con EE.UU. para defender intereses