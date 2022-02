Piden víctimas de Nochixtlán enjuiciar a toda la cadena de mando

OAXACA, Oax., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La situación jurídica del tercer mando policial detenido ayer miércoles por su presunta responsabilidad en el operativo realizado el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán que dejó ocho personas muertas y alrededor de dos centenares de heridas, se resolverá hasta el próximo lunes en una audiencia de vinculación a proceso.

Froylán C. C., excomisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, fue detenido la tarde de ayer por elementos de la Policía Ministerial Federal por su presunta participación en el operativo.

El excomisionado es general retirado de la Brigada Diplomado de Estado Mayor y asumió la titularidad de la Policía Estatal de Oaxaca en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. También fungió como comandante de Bases de Operaciones Militares, comandante de Compañía, instructor en el Heroico Colegio Militar, profesor en la Escuela Superior de Guerra, jefe de la Sección de Promociones de la Secretaría de la Defensa Nacional y Agregado Militar y Aéreo de la Embajada de México en la República de Corea del Sur, entre otras.

Se le acusa principalmente del homicidio de seis personas y de lesiones por heridas de bala a otras personas en el operativo de desalojo.

Su aprehensión se suma a las detenciones en septiembre de 2021 de Juan P. A., exdirector en el año 2016 de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y de Carlos G. R., quien formaba parte de la Policía Federal y uno de los elementos que se encontraba al frente del operativo.

Darinel Blas García, abogado del Comité de Víctimas Asunción Nochixtlán, consideró que sí hay elementos para que sea vinculado a proceso por estos delitos; sin embargo, recordó que este mando era el segundo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y "puede mover algunos intereses" que probablemente le ayuden a evadir la justicia.

También informó que están pendientes dos imputaciones contra otros dos mandos de la entonces Policía Federal que también participaron en el operativo de desalojo contra civiles que mantenían bloqueada la carretera federal para exigir la liberación de los dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y para protestar contra la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

Aunque representa un avance en las demandas de justicia para las víctimas de Nochixtlán, el abogado señaló que estas personas detenidas únicamente recibían órdenes. Por ello, mantienen su demanda de enjuiciamiento a toda la cadena de mando, tanto de las fuerzas de seguridad pública como de los políticos que dieron las órdenes para implementar el operativo.

"Si bien es cierto, esto se puede observar como un avance en la demanda de justicia, en los hechos no representa progreso mientras no se garantice que paguen con cárcel por las ejecuciones extrajudiciales y heridos acontecidos durante aquella mañana fatídica en Nochixtlán".

Por los hechos en Nochixtlán también han sido llamados a comparecer el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.