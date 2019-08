Pidió Uber para ir Polanco, el chofer cambió la ruta y ella saltó del auto

A través de Uber, Brenda solicitó un viaje, tomó todas las precauciones como compartir el trayecto y asegurarse que auto, placas y conductor coincidieran, pero no fue suficiente.

Una vez arriba, el conductor la amagó con una pistola y arrojó su teléfono por la ventanilla; aterrada, ella saltó del auto en movimiento para sobrevivir.

El intento de secuestro ocurrió durante los primeros minutos del sábado –poco después de las manifestaciones contra la violencia de género en la CDMX- cuando la mujer pidió el servicio para ir de la Central de Autobuses del Norte hacia Polanco.

DESESPERADA

Erick Alberto- quien conducía un Nissan Versa placas N43AKR, con dos años y medio en Uber y más de 2 mil viajes- sacó una pistola, despojó a la usuaria de su celular y lo arrojó en una carretera de Ecatepec.

"Y entonces me pude zafar, porque me tenía abrazada con el arma en mi cara. Logre alcanzar el volante para descontrolar el coche, porque preferí morir prensada en un accidente que quien sabe dónde y cómo", relató la joven a través de su cuenta de Twitter.

Brenda se aventó del auto, dio tres vueltas en el asfalto, lastimada, se puso en pie, y con todo y tacones, corrió y gritó desesperadamente por su vida, pero todo era oscuridad, no había autos ni viviendas cercanas, todavía el agresor se echó de reversa, pero un automovilista apareció y la ayudó.

Lo peor es que el responsable se llevó la maleta y la bolsa con las tarjetas e identificaciones de ella y su hijo, toda su información personal.

"Antes de atacarme y ponerme un arma en la cabeza, aventó mi teléfono por la ventana. Cuando baje del coche lo busqué, lo encontré y fue la manera en la que pude pedir ayuda. Porque estaba en una carretera en Ecatepec en medio de la nada", relató Brenda .

JUSTICIA

Aunque Brenda asegura que en el Ministerio Público de Ciudad Satélite, Naucalpan, no le quisieron iniciar la denuncia, una vez que salga del hospital, acudirá a presentarla formalmente.

Mediante su cuenta de Twitter, la Policía municipal de Ecatepec recomendó a Brenda presentar la denuncia correspondiente para iniciar con las indagatorias, en tanto la PGJ-CDMX tomó conocimiento del caso.