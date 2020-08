Pierde el DIF a una menor de 12 años en Iztapalapa

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) busca a una menor de 12 años que estaba bajo su tutela y desapareció, tras dejarla a cargo de una familia en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la carpeta de investigación, el DIF empezó a registrar casos de Covid-19 en sus instalaciones de esa alcaldía, por lo que determinó entregar a los niños a otros espacios bajo resguardo; sin embargo, no saben del paradero de Susana.

El extravío fue denunciado el 24 de agosto ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas de la FGJ, quienes emitieron el boletín de búsqueda con las características de la niña, e iniciaron la carpeta de investigación CI-E-FIIZP/IZP-9/UI2 S/D/013/08-2020.

De acuerdo con la denuncia, Susana fue enviada a un domicilio ubicado en Valle Nacional 377 lote 19, en la colonia Miguel de la Madrid, Iztapalapa, bajo la tutela de Alicia "N", una de las personas involucradas en la investigación. Ella debió cuidar a la menor porque no podía ser entregada a su madre, quien presuntamente es drogadicta, y por esta razón le fue retirada la custodia. Pero el pasado lunes cuando despertó, la mujer no encontró a Susana en la casa, por lo que reportó la desaparición al DIF.

Alicia "N" argumentó que posiblemente la menor huyó porque días antes le llamó la atención tras encontrarla sustrayendo dinero, sin su consentimiento. Dijo a las autoridades que uno de sus familiares vio a la niña, supuestamente, con su madre.