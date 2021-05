Pierden su cita 3 mil personas rezagadas de la vacunación en CDMX

Alrededor de 3 mil personas que se registraron como rezagadas de la vacunación contra Covid-19 al 911 de la Ciudad de México, dejaron pasar la inoculación y perdieron su cita.

"Hay gente que se ha registrado, que le hemos dado cita y algunos de ellos, por alguna razón, han decidido no asistir a esa cita, de las 22 mil dosis de rezagados (que se han aplicado), hemos programado cerca de 25 mil", comentó Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Expuso que, aunque se ha hecho una programación para las personas que, por alguna razón, no pudieron aplicarse la vacuna en el día que le correspondía, en las últimas alcaldías se les llamó a que acudieran a los puntos de vacunación y mencionaran que eran rezagados para que les aplicaran la dosis, por lo que confió que las personas que no acudieron a sus citas estén esperando a que les toque en su alcaldía.

"Programamos a muchos rezagados, sin hacerle una cita, si son adultos de 60 o más años de una de las alcaldías en curso, deben acudir a una unidad vacunadora; lo que hemos visto es que tenemos un flujo de entre 100 a 150 personas que se registran", explicó.