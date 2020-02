Piloto chino minimiza el peligro del coronavirus

El coronavirus se convirtió en una epidemia que, en poco más de dos meses, no ha podido ser controlada en China y que ahora se ha expandido a otros países de Asia, Europa y hasta de América en los que ha matado a mil 483 personas, según "The Spectador Index".

Sin embargo, para el piloto chino que participa en la Fórmula E, Ma Qin Hua, el gobierno de su país actuó correctamente ante la epidemia, que por ahora ha forzado ese país a prohibir la entrada o salida de viajeros de algunas regiones.

"La situación ahora es buena. El gobierno (chino) ha hecho muchas cosas para ayudar a la gente, como construir hospitales. Todo lo necesario para contener el virus", sostuvo a EL UNIVERSAL, en el día anterior a la celebración del Eprix de la Ciudad de México.

Entre las medidas que realizó el presidente chino, Xi Jinping, fue cerrar las fronteras de Wuhan, la ciudad donde surgió el virus para tratar de contener la epidemia. Mientras que en el plano deportivo, canceló el Eprix de China y el Gran Premio de ese país de la Fórmula Uno.

Hua también tuvo que someterse a una serie de medidas de seguridad, como la de estar en cuarentena cuando llegó a México, donde disputará el Eprix el sábado en la capital mexicana.

"(El virus) es algo global, no sólo es de China. Éste se movió de varios lugares como África y Europa. Así que sólo tenemos qué hacer, lo que tenemos qué hacer y tener precauciones de todo. No debemos preocuparnos demasiado, porque parece que podemos tenerlo bajo control a este virus. Está casi controlado", agregó.

El piloto del equipo NIO 333 participará mañana en el Eprix de la Ciudad de México.