Piña y Zaldívar debaten sobre elección democrática de ministros

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL). - En medio del debate de la Ley de Contratación de Publicidad, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y el ministro Arturo Zaldívar intercambiaron este jueves posturas sobre el tema de la elección de los ministros del máximo tribunal.

Al manifestarse en contra de anular dicha norma, porque para él los vicios legislativos detectados no tienen un potencial invalidante, Zaldívar manifestó que los ministros de la SCJN no son electos democráticamente y advirtió del riesgo de que el máximo tribunal afecte la división de poderes al invalidar en determinados casos normas por la rapidez con la que los legisladores las aprueban.

"Desde mi punto de vista creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes. He sostenido reiteradamente que la sola rapidez con las que se aprueban las leyes en determinados casos no es suficiente para invalidar un proceso legislativo", sostuvo.

Antes de declararse la invalidez de la Ley de Contratación de Publicidad, por mayoría de ocho votos del pleno, Piña Hernández respondió al ministro Zaldívar que el sistema de elección de los ministros está establecido en la Constitución.

"Respetuosamente, no comparto, los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente, es un sistema establecido en la Constitución, y tampoco comparto, que al realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto".

Zaldívar revira a expresión de Norma Piña. A lo anterior Zaldívar reviró: "Desde luego que estamos en un tribunal constitucional en que cada una y cada uno de nosotros podemos expresar libremente nuestro punto de vista.

"Yo siempre he manifestado, no de ahora, desde hace 13 años, lo delicado que es que un tribunal constitucional analice e invalide por vicios en el procedimiento una norma de carácter general, es una postura que he sostenido siempre.

"En este tipo de cosas, no porque lo diga yo, hay una amplia doctrina, siempre hay un riesgo en el que el tribunal constitucional pueda excederse porque también nosotros estamos sometidos a la Constitución y en eso iba mi punto de vista".

Y agregó: "Yo en los últimos precedentes he estado de manera minoritaria, pero, bueno, es mi planteamiento, nunca dije que nuestra intervención como tribunal constitucional implicara afectar la división de poderes, dije que siempre hay ese riesgo y creo en ciertos asuntos podremos incurrir en eso desde mi punto de vista, y que no somos electos democráticamente es una realidad, que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional yo creo que no, tenemos una legitimidad constitucional, pero hay una enorme doctrina sobre el carácter contra mayoritario de la justicia constitucional..".

Zaldívar afirmó que expresó su punto de vista respetando la opinión del pleno, "si se malinterpretó mi comentario, le ofrezco una disculpa, presidenta".

En su cuenta de Twitter, el magistrado también se expresó del debate, en donde señaló: "El debate sobre la legitimidad de las y los jueces constitucionales - no electo/as popularmente- para invalidar leyes del legislador democrático lleva más de un siglo.

"Pero algunos prefieren descalificaciones gratuitas y bastantes simplonas" escribió en su red social.

"Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña agradeció la aclaración y consideró que no era necesario hacer dicha referencia.

"Yo podría decir también que sí somos propuestos por el Poder Ejecutivo (que él es electo democráticamente) y designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático, entonces, partiendo de esa conformación también hay una amplia doctrina al respecto, pero no es motivo de discusión".