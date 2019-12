Pintura de E. Zapata desata confrontación

CIUDAD DE MEXICO.- Cuestionar los símbolos patrios mexicanos puede levantar llagas, y eso es lo que ha pasado con una pintura que muestra al revolucionario Emiliano Zapata desnudo y en una pose afeminada.

La obra provocó el martes una confrontación en pleno Palacio de Bellas Artes --el principal recinto artístico de la capital-- cuando sus detractores atacaron a una decena de personas que defendían la diversidad sexual.

Lo que en un primer momento fue un cruce de insultos acabó con agresiones a puñetazos, empujones e incluso una persona golpeó a un activista con una las banderas verdes que llevaban, símbolo de su organización campesina.

Aunque la exposición se inauguró a finales de noviembre, la polémica por la obra se encendió esta semana, cuando los descendientes de Emiliano Zapata dijeron que no permitirían la exhibición de la pintura "La Revolución", de Fabián Cháirez, que muestra al revolucionario desnudo con tacones y un sombrero ancho rosado, montado sobre un caballo con una erección.

El nieto del líder mexicano, Jorge Zapata González, dijo el lunes que presentarían de inmediato una demanda si la pintura no era retirada. "Para nosotros como familiares es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay".

Haciendo eco de esta petición, un centenar de personas irrumpieron a mediodía del martes en el museo, ocuparon sus escalinatas centrales y exigieron retirar la pintura del "Caudillo del Sur", un líder famoso por luchar por los agricultores en la Revolución Mexicana entre 1910 y 1919, año en el que fue asesinado.

"No es libertad de expresión, es libertinaje... Eso es denigrante. No pueden exhibir nuestra historia de esa manera", dijo Antonio Medrano, el portavoz de quienes se manifestaban y exigían al gobierno federal respetar los "grandes íconos" de la historia del país. "No deben permitir semejante burla", agregó.

Mientras algunos turistas y visitantes vieron bloqueada su entrada al recinto, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina Jiménez, intentó mediar con los manifestantes y pedirles que se retiraran, pero a primera hora de la tarde los ánimos se encendieron cuando llegó al museo un grupo de defensores de la diversidad sexual y fueron agredidos por los campesinos.