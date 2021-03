Pipa de gas se queda sin frenos y choca contra una casa en Edomex

Una pipa de gas LP quedó colgando junto a una casa luego de que el conductor se quedó sin frenos en una empinada calle de la colonia Ahuehuetes, informaron autoridades municipales. Vecinos de la colonia Ahuehuetes la tarde de este jueves pidieron el apoyo de cuerpos de emergencia, luego de que un camión de la empresa Vela-Gas chocó y quedó colgando junto a una casa.

Al lugar ubicado en la esquina de las calles 16 de Septiembre e Ignacio Zaragoza, llegó personal de Protección Civil, bomberos y policías municipales quienes acordonaron la zona, donde hasta el momento no se han reportado víctimas. El conductor de la unidad, identificado como Farud, de 25 años de edad, refirió que cuando manejaba en reversa la unidad se quedó sin frenos, por lo que se precipitó hacia un terreno baldío.

La pipa terminó colgada al chocar contra la pared de un domicilio particular de la calle Ignacio Zaragoza y con un vehículo marca Chevy azul marino. Personal de Protección Civil acordonó la zona para evitar riesgos a personas y automovilistas e indicaron que el tanque de la pipa de gas llevaba 40% de su capacidad y no se registró fuga de combustible. Tránsito Municipal trasladó al conductor y vehículo ante la autoridad correspondiente a fin de establecer su situación jurídica.