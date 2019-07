Piropos y tocamientos serán castigados con arresto en el Edomex

Con desconfianza, este martes entró en vigor la ley que sanciona el acoso callejero en Toluca, lo que convierte a la capital mexiquense en el primer municipio en el país en sancionar este comportamiento.

Los piropos, las nalgadas y los tocamientos serán sancionados con un arresto inconmutable de 24 horas la primera vez y de 36 para reincidentes.

Para Alma, una joven universitaria, la medida "suena bien en el papel", pero teme que quede en el aire, o que no signifique un cambio en una ciudad donde constantemente las mujeres se sienten vulneradas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 86% de los toluqueños se siente inseguro, pero son las mujeres las que más temen por su vida y su integridad física.

En tanto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), revela que seis de cada diez mujeres en el país manifiestan haber vivido alguna situación de acoso u hostigamiento en calles o espacios públicos, sobre todo de índole sexual.

"Me han dicho cosas en la calle, pero trato de no poner mucha atención, aunque a una amiga sí la tocaron en el camión, y eso me da mucho coraje porque las mujeres a veces nos paralizamos por miedo, esta situación de violencia de género me tiene enojada, asqueada y con mucha impotencia", contó Alma.

Para Miriam no es distinto, educadora de profesión, sale después de las 6:00 de la tarde y tiene que caminar para tomar su camión, lo que la expone a ser víctima.

"Me parece bien que ahora se vaya a sancionar, porque hay mucho acoso en toda la ciudad".

Ayuda

De acuerdo con información del ayuntamiento, para denunciar el acoso, las víctimas sólo tendrán que acercarse a cualquier elemento de la policía municipal a hacer su denuncia, y ellos procederán.

"Ahora podemos ir ante la policía municipal que es la que tiene elementos de mayor proximidad y manifestar cuando alguien nos esté acosando u hostigando. Antes los protocolos no alcanzaban y tenía que haber una denuncia de por medio ante las instancias correspondientes", añadió Paola Jiménez, regidora e impulsora de la ley.