Pirotecnia ilumina la pirámide de Cholula para conmemorar Conquista de México

Las luces y colores de la pirotecnia iluminaron este viernes la pirámide prehispánica de San Pedro Cholula por los 500 años de la Conquista española de México con un espectáculo que muestra de lo desconocido a lo moderno.



Cientos de visitantes que llegaron a esta población del central estado mexicano de Puebla apreciaron el espectáculo titulado "Encuentro con lo desconocido: Proyecto Cosmo para México" del artista de origen chino Cai Guo-Qiang.



El espectáculo contó de 5 castillos que permitieron contar la historia de la llegada de los españoles a México para lograr la fusión de las dos culturas, en la cual se muestra la evangelización y la práctica de las costumbres prehispánicas.



Durante varios minutos los asistentes se maravillaron con cada una de las imágenes que se iban formando a través de la pólvora y los colores que se lograron combinar para dar vida a los pasajes de la historia.



Los momentos de emoción se detonaron cuando aparecieron las leyendas "La Tierra es Azul" y "Encuentro con los desconocido", debido a que mostraron imágenes de la llegada del hombre a la luna y la aparición de seres espaciales como extraterrestres y ovnis.



Los símbolos mexicanos como rehiletes, el águila, el calendario maya, entre otros, hicieron recordar que el amor a México debe ser una prioridad para los ciudadanos mexicanos, entre aplausos y expresiones de asombro se logró un buen ambiente festivo.



Para terminar el espectáculo de pirotecnia se encendió una escalera de luz que constaba de 500 escalones representado la llegada al cielo de todos los seres humanos al morir, en total fueron 10.000 "cuetes" los que se detonaron al pie de la pirámide más grande de Latinoamérica.



Carlos Pacheco, uno de los asistentes, aseguró que fue un espectáculo que lo sorprendió, debido a que el trabajo de artesanos mexicanos con el creador fueron especiales para lograr momentos especiales.



"Realmente quede muy impresionado por el espectáculo de luces, me gusto mucho la combinación de técnicas de México con las técnicas de este artista chino, me voy muy satisfecho por este gran espectáculo".



También, Jorge Ramos, visitante de San Pedro Cholula aseguró que fue "impresionante", ya que no esperaba que las luces tuvieran como ritmo y color para su presentación.



"Estuvo impresionante, la combinación de las luces, el tiempo, la distancia en la que se movían estas luces, bastante padrísimo", comentó.



Ramón Ramírez dijo que lo que vivió fue espectacular, debido a que los creadores mostraron un trabajo complicado con la pirotecnia, "pues un espectáculo único, porque se fusionaron las dos culturas como de China y de México".



Lo que me llama la atención es que un artista de esta talla se haya fijado en un pueblo de México y lo que más me gusto fue el tema de la pirotecnia, los artistas mexicanos y lo de la escalera al cielo, sostuvo.