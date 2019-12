Pista de patinaje con forma de hueso, ecológica y movible

La tradicional pista de patinaje que se instala en el Zócalo capitalino este año fue bautizada como "Ecologísssima" pues está hecha de acrílico con la finalidad de ahorrar agua, energía y costos.

El material fue desarrollado por una empresa suiza llamada Glice, que lo desarrolló con polímeros de alta densidad para que parezca hielo pero no se derrita, se puede patinar con patines normales o con cuchillas de acero. Sin embargo, con este producto se pierde 2% de velocidad.

"Es mucho menos gasto para la ciudad no sólo en términos de renta, sino de la electricidad que se consume y las emisiones que se generan, y cómo lo he dicho, el medio ambiente tiene que ser parte de nuestro proyecto", dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La nueva pista de patinaje tendrá forma de hueso con una dimensión aproximada de cuatro mil metros cuadrados, en ella podrán patinar mil 200 personas al mismo tiempo durante una hora.

Habrá 3 mil patines disponibles para los que quieran asistir; el registro se podrá hacer de manera presencial o vía digital en la página www.ecologisssima.mx, donde una vez registrados se otorgará un código QR que deberan entregar al acceder. La atracción estará disponible a partir del 14 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2020.

Claudia Sheinbaum, inaugurará la pista y con esto comenzarán las actividades navideñas en la Plaza de la Constitución que incluirán música, danza, teatro, audiovisuales y actividades infantiles.

Entre las actividades, por ejemplo, los domingos 22 y 28 de diciembre habrá concierto de las Mil Voces del Magno Coro, mientras que el lunes 23 de diciembre se presentará la Gran Pastorela Mexicana Tradicional del Teatro Helénico y el sábado 28 se presentará la agrupación Sonido Gallo Negro, que fusiona el garage rock con la cumbia peruana.

Además, para la celebración de Año Nuevo, el Gobierno de la Ciudad de México prepara una verbena en la Glorieta de la Palma, ubicada en Paseo de la Reforma, con la presencia estelar del grupo musical Los Ángeles Azules, quienes serán los encargados de dar la bienvenida a la nueva década.

Asimismo, algunas alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, instalarán pistas de hielo con el objetivo de fomentar actividades navideñas en los capitalinos.

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la CDMX.

Cuándo: del 14 de diciembre al 5 de enero de 2020.