Pista e instalaciones militares en Santa Lucía se inaugurarán en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en febrero de 2021 se inaugurará la pista y las instalaciones militares en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Estado de México.

Al supervisar las obras de construcción del Tramo 2 del Tren Maya, en la comunidad Adolfo Ruiz Cortínez, el Ejecutivo destacó el trabajo de los ingenieros militares que llevan un avance de más del 30% en la construcción de la nueva terminal aérea.

Acompañado por el gobernador, Carlos Miguel Aysa González (PRI); el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; y los titulares de Medio Ambiente y Fonatur, el Presidente confió en que los ingenieros militares cumplirán en tiempo en la construcción de dos tramos del Tren Maya para inaugurarlo en 2023.

"El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González me ha informado que en febrero ya podemos inaugurar la pista militar y las instalaciones militares en ese aeropuerto, en febrero del año próximo, que está incluido en el complejo del aeropuerto Felipe Ángeles".

El Mandatario celebró la buena relación del Gobierno Federal con el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

"Nos ha ayudado mucho, no tenemos ningún problema, está como promotor de esta obra además está cumpliendo con su responsabilidad, yo también los felicito porque Campeche el primer estado con llegar a semáforo verde con la pandemia...Ha actuado con mucha prudencia para que no haya rebrotes", dijo.