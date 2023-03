"PJF debe generar información sin sesgos ideológicos", dice SCJN

A-AA+

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, designó al periodista y escritor Ernesto Velázquez Briseño como nuevo titular del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación (PJF), conocido como JusticiaTV.

Cuatro veces Premio Nacional de Periodismo, fundador del Canal 22, exdirector de TV UNAM y exintegrante del Consejo Consultivo de EL UNIVERSAL, Velázquez Briseño tiene la encomienda de generar contenidos que permitan a los mexicanos y sus comunidades acceder a información valiosa, oportuna y de calidad para la toma de decisiones políticas y personales.

"Tenemos la obligación como institución de aportar información sin sesgos ideológicos, sin discriminación y con un alto sentido pedagógico. Sólo así sabremos exigir nuestros derechos. Todo ello sin dejar de lado que esta información sea culturalmente adecuada", señaló la ministra presidenta Piña Hernández.

Al presentar la nueva estrategia de comunicación del Poder Judicial de la Federación, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmó que el nombramiento de Velázquez Briseño consolida la política de comunicación diseñada para los próximos cuatro años que estará al frente del PJF.

"Estoy segura de que su amplia trayectoria y reconocimiento en el medio y particularmente su ética profesional y la calidez humana que también posee, serán definitorias para congregar en este canal la mística del Poder Judicial Federal, aquella que nos une a quienes tenemos el honor de servir a México", indicó.

Piña Hernández afirmó que hacer pública la información que resguarda el Poder Judicial de la Federación es una obligación de transparencia y rendición de cuentas, "pero su difusión y, sobre todo la vocación pedagógica de su divulgación, son obligaciones de justicia social. Ello conlleva el cumplimiento indispensable para resolver la desigualdad de conocimiento que existe sobre la vida pública de nuestro país, sobre nuestras instituciones, sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones", precisó.

En un acto celebrado en las instalaciones del canal del PJF, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, consideró que el desconocimiento de la vida constitucional es multifactorial; sin embargo, explicó, las instituciones públicas no pueden evadir su responsabilidad sobre la falta de esfuerzos para hacer comprensible su función.

"Las instituciones públicas no hemos brindado suficiente información, información completa y cabal que permita gestionar la dignidad y la autonomía como herramientas de libertad para nuestra vida y para nuestra propia conciencia", admitió.

Compromiso con el PJF. A su vez, Velázquez Briseño se comprometió a lograr que las actividades y resoluciones del PJF sean conocidas y comprensibles para toda la población.

"Buscaremos que, impulsando nuevos lenguajes y utilizando las herramientas contemporáneas de la comunicación, nuestra audiencia tenga la certeza de que lo que se difunde es absolutamente fiel a lo que sucede en la Corte y en el Consejo de la Judicatura, y que con el empleo de nuevas opciones audiovisuales pueda valorar y conocer los temas jurídicos y los encuentre también atractivos", expuso.

Ante la ministra presidenta Piña Hernández, el periodista y escritor refirió que "cualquiera que sea el destino del canal del Poder Judicial, no será jamás ni la pequeñez ni el silencio".