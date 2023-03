Plan B electoral es resultado de la polarización: Santiago Nieto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL). – El Plan B de la Reforma Electoral es resultado de la polarización, y si bien tiene propuestas buenas, también hay inconstitucionalidades, señaló Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.

Durante el foro "Reflexiones en torno a la justicia electoral y reforma electoral", de la UNAM expuso que la reforma está hecha para favorecer al partido en el poder, en este caso Morena, pero dijo que en un futuro puede beneficiar a otros partidos que lleguen a esa posición.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que la reforma tiene aspectos inconstitucionales.

"¿Qué veo yo en la reforma? Hay temas francamente inconstitucionales, hay cosas positivas, negativas y otras que no tienen ningún sentido que estén", consideró.

En su opinión, si no existiera el ambiente de polarización actual, la reforma electoral no habría tenido el mismo alcance. "Creo que esa radicalización de uno y otro bando terminó generando una reforma que tiene varios elementos que habría que plantear", apuntó.

Santiago Nieto explicó que la acreditación de representantes incluso el día de la jornada electoral genera un elemento de incertidumbre, y materialmente puede ser complicada su ejecución.

Además, recordó que varios puntos de la Reforma Electoral pudieron resolverse con antelación, si el Consejo General del INE hubiera aprobado la creación de la Comisión de Modernización, como propuso la consejera Carla Humphrey.

Entre otros temas, opinó que un punto positivo es la desaparición de la Junta General Ejecutiva, así como la implementación del voto electrónico.