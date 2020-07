Plan Covid estatal debe estar alineado con el federal: Salud

Las entidades federativas tienen la atribución legal de tomar decisiones sobre las medidas que se aplican en sus territorios para atender la epidemia por coronavirus, pero éstas deben estar alineadas con las disposiciones federales, aseguró ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

El funcionario dio a conocer que hasta este domingo en el país se registraron 390 mil 516 casos confirmados, 43 mil 680 defunciones y 438 mil 468 personas que han tenido los síntomas, a quienes se les ha hecho la prueba de laboratorio y se ha descartado que estén contagiadas.

"Hay que atender la situación de acuerdo al nivel de riesgo que se tiene localmente. Es una atribución legal de los gobiernos estatales tomar decisiones sobre lo que se ejecuta en sus territorios, [pero] estas decisiones deben estar, y lo han estado, alineadas con las disposiciones federales", comentó en conferencia de prensa nocturna.

La declaración se da luego de que se publicó que cuando menos ocho entidades federativas han tomado la determinación de hacer un mayor número de pruebas de las que requiere el gobierno federal, testear a 10% de los que presentan síntomas leves y 100% de los que están graves por Covid-19.

En ese sentido, López-Gatell Ramírez señaló que no hay enemistad con los gobiernos locales y calificó de ficción el que los estados tomen sus propias medidas para enfrentar la pandemia por coronavirus.

Cuestionó la información publicada y aseguró que es dañina, puesto que, en su opinión, es un distractor sin sentido. "Esta idea de que los estados van a irse por su lado y desconocer a la Federación, es ficción.

"Ojalá suba el nivel del compromiso ético de los medios de comunicación (...) No hay enemistad, es responsabilidad de las entidades tomar decisiones y establecer disposiciones, hay concurrencia", dijo.

Descenso en contagios. En Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez destacó que esta es la primera ocasión que después de dos semanas consecutivas se presenta un descenso en el número de casos registrados con Covid-19, puesto que, aseveró, si bien en la semana epidemiológica 27 hubo un crecimiento en la curva, en las últimas dos ha comenzado a bajar.

El funcionario pidió no perder de vista que el coronavirus es un fenómeno complejo que depende de la movilidad de las personas, y que si la epidemia se mantiene o vuelve a crecer, depende de cuánta gente sale a la vía pública, así como si se llevan a cabo las medidas de sana distancia, el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas.

"La epidemia [por coronavirus] no ha acabado. La epidemia se desacelera, tenemos dos semanas consecutivas de desaceleración, reducción, no solamente menor incremento de casos. Esta expectativa de que a partir de la reducción no habrá retorno, no es así", explicó el subsecretario de Salud.

Piden dictaminar fallecimientos con mayor cautela. Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), comentó que a través de distintos comités estatales y el nacional de adjudicación dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa) se van a analizar cada una de las defunciones que ocurrieron este año, puesto que puede haber muchos factores desencadenen en el fallecimiento de una persona.

"Con la influenza también se vio que puede haber muchas situaciones e infecciones por virus, [las cuales] pueden desencadenar en un infarto. Tampoco es fácil definir, y lo que hemos sugerido es poder hacer esta dictaminación con mucha más cautela", externó.

El especialista manifestó que existe un subregistro en el número de fallecimientos desde 2019, derivado de la incorporación de un sistema de información nacional como parte del Registro Nacional de Población, pero, señaló, este subregistro se irá superando conforme se incorpore toda la información relacionada con las actas de defunción de los estados.