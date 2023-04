Plantea diputado morenista eliminar requisito de licenciatura para ser consejero del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, de Morena, presentó una iniciativa que plantea reformar el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quitar el requisito de tener título profesional de nivel licenciatura ,con antigüedad mínima de cinco años, para ser consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su lugar, el legislador de Morena plantea que solo posea "los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones y tener reconocimiento en la lucha por la democracia en nuestro país".

La iniciativa refiere que el requisito de tener un título de nivel licenciatura es discriminatorio y excluye a quienes no tiene la oportunidad de cursar estudios universitarios, como a los líderes sociales y comunitarios de "pueblos, ejidos, comunidades y en las montañas de nuestro país".

"Consideramos que este requisito es discriminatorio y excluyente, en primer lugar, porque el INE es un órgano ciudadano y, en segundo lugar, porque existen personas que han luchado intensamente por la consolidación de la democracia en México y que no han tenido la misma igualdad de oportunidades para cursar estudios universitarios y, sin embargo, no pueden ser excluidos de tener la posibilidad de formar parte de un órgano ciudadano como lo es el INE", señaló.

También plantea que deberá siempre observarse que en la conformación del Consejo General se incluyan perfiles pertenecientes a grupos sociales históricamente excluidos, "tal es el caso de personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+".