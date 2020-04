Plantea PAN un decálogo para una 5T

El PAN en la Cámara de Diputados advirtió que México entrará en una "quinta transformación" acelerada por la pandemia de coronavirus y por eso presentó un decálogo de propuestas para transitar a ese cambio.

"Ya no nos toca lidiar con la cuarta transformación, sino pensar en la siguiente. Un virus apresuró la llegada de la quinta transformación, ésta ni el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) la vio venir", expuso el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

La emergencia sanitaria se suma a una parálisis de la actividad cotidiana de personas e instituciones, por lo que planteó la urgencia de tomar medidas frente a la crisis pues ésta podría afectar a varias generaciones por venir y en ese escenario "va ser más fácil expedir un acta de defunción que un acta de renacimiento de una empresa o de un empleo".

Al participar en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el panista delineó un decálogo de propuestas centrado en la defensa de las atribuciones de la Cámara de Diputados para conducir, junto con el Ejecutivo, la reasignación de recursos frente a la emergencia económica y sanitaria.

Así, respaldó la propuesta de México Evalúa y el senador Miguel Ángel Macera para crear un Consejo Económico para la Emergencia, con representación de la sociedad civil, la academia, el empresariado e instituciones públicas.

Además "rechazar categóricamente cualquier intento para extirpar la Cámara de Diputados en sus atribuciones esenciales para la aprobación del Presupuesto de Egresos" y exigir la resignación de partidas presupuestales no prioritarias para destinarlas a la emergencia sanitaria.

La cuarta propuesta consiste en requerir a la Administración Pública Federal la aplicación eficaz de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto al gobierno federal como el de los estados y municipios.

Romero Hicks planteó también que la Cámara fiscalice las estrategias gubernamentales para el combate a la contingencia, sobre todo de las transferencias a los sectores más vulnerables para que no se generen clientelas.

Además que se ajuste el presupuesto para redirigirlo a gasto de inversión en sectores estratégicos como, por ejemplo en turismo, la industria manufacturera de exportación, la automotriz, la de la construcción para reactivar cadenas productivas.

En cuanto al presupuesto del 2020 y en el paquete del 2021 el panista planteó que cuiden preservar el empleo, estimular las micro y pequeñas empresas y darles liquidez y acceso a créditos blandos.

Planteó asimismo la realización de una Convención Nacional Hacendaria que analice ingreso, gasto, deuda, patrimonio, modernización, rendición de cuentas, transparencia, fiscalización.

Además sugirió modificaciones legales en materia de transparencia para que la administración estatal y municipal estén obligadas y realizar una reforma integral a la legislación anticorrupción para que no haya simulaciones sobre todo, en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obra Pública.