Plantea Sheinbaum a Trump "acuerdo general" en seguridad, migración y comercio

Después de su participación en la Cumbre del G7 en Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que en la llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, le planteó un "acuerdo general" en seguridad, migración y comercio.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que al presidente de Estados Unidos, quien tuvo que retirarse de la Cumbre por la situación en Medio Oriente, también le mencionó la importancia que tienen las personas mexicanas en territorio estadounidense. Recordó que Trump se disculpó por haberse retirado sin concretar la reunión bilateral.

"Yo le hice un planteamiento en el sentido de que hemos alcanzado muchos acuerdos. Tenemos una frontera mucho más segura, hay un acuerdo en términos de seguridad (...) Le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio.

"Eso no tiene nada que ver con la con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el Tratado; que en todo caso se revisará. Sino que en este momento podemos llegar a un acuerdo general.

"Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos Mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias, se lo planteé y dijo: ´cierto hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país´. Entonces le planteé ese acuerdo general y él estuvo de acuerdo", refirió el titular del Ejecutivo federal.

Indicó que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, viajará a Estados Unidos para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio para avanzar en los temas de comercio que están pendientes, "y en el caso de seguridad y migración que queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos".

Sheinbaum habla sobre anuncio de Infonavit sobre viviendas invadidas



Miércoles, 18 de junio de 2025 09:31 | Información General | SHEINBAUM-INFONAVIT



CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- Luego que el director del Infonavit, Octavio Romero, anunció que les darán facilidades a los invasores de viviendas para adquirir los inmuebles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la propiedad privada está resguardada ya que está en la Constitución, pero justificó que no pueden cerrar los ojos ya que hay cerca de 800 mil casas abandonadas o qué están siendo pagadas, pero no habitadas.

"No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios".

En ese sentido, Sheinbaum comentó que se están viendo varias opciones para que las viviendas "abandonadas" o ocupadas por "invasores", "porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad".

"Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio, ni nada que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o un trabajador, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono".

Agregó: "(...) sencillamente no podemos cerrar los ojos y decir: "ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada". "

No obstante, la mandataria federal aseguró que si un Juez determina que es ilegal ocupar la vivienda donde se busca llegar a un acuerdo tiene que proceder la autoridad.

"Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas de lotes que hoy pues no están ocupados o están ocupados por personas que no compraron estas vivienda pero siempre resolviendo pues el problema de la propiedad de si hay un crédito de por medio por eso es el censo es muy importante", informó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí