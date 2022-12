Plantean a EU y Canadá cuatro soluciones para resolver el T-MEC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El gobierno mexicano propuso a Estados Unidos y Canadá dos "propuestas de solución" que, respetando el entramado legal, podrían resolver dos de los cuatro puntos de diferencia que tienen con México por el conflicto energético bajo el T-MEC, dijo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Por ello, ya se planteó realizar una tercera ronda de consultas en alguna fecha entre lo que resta de diciembre de 2022 e inicios de enero de 2023, a fin de resolver esta disputa bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La secretaria dijo que esperan solucionarlo de la manera más rápida porque necesita claridad el sector energético, porque hay dos tipos de intereses, por una parte, están los que no son inversionistas en el sector y solo quieren saber si hay o no energía y por otro lado los que quieren invertir en energía.

Por ahora, consideró que esas dos "propuestas concretas" que ya se les presentaron a sus contrapartes causaron una reacción de sorpresa, a lo que se le suma una actitud de mayor confianza entre las partes.

Sin embargo, dijo que "si sigue habiendo diferendo se llegará a panel", aunque ello tomará más tiempo, por eso, "nos interesa avanzar rápido para no distraer al inversionista y que no pierda el interés en venir a México", dijo Buenrostro.

Con ese fin, se contestan cuestionarios junto con la Secretaría de Energía y se establecieron cuatro mesas con Estados Unidos y Canadá a nivel técnico.

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera, afirmó que esas son para analizar "la situación legal de la Ley de la Industria Eléctrica, la situación de los amparos de las empresas y la situación de cómo van los permisos del sector que es preocupación de Estados Unidos y Canadá y el tema de UBA, combustibles de Ultra Bajo Azúfre, así como temas de ductos en el Norte del país que son preocupación de Estados Unidos en particular.

"Lo que puedo adelantar es que junto con el sector energético (Secretaria Rocío Nahle) hemos construido dos propuestas de solución que nos parecen bastante serias y tangibles, que son acordes con el entramado legal y que desde nuestro punto de vista pueden resolver en definitiva dos de las cuatro bloques (de diferencias) y ya están en la mesa de nuestra contraparte y estamos socializando información y queremos ver cómo se resolverían estas soluciones".

Con la idea de que se tenga una resolución antes de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a mediados de enero de 2023 y "si hay buena fe, creo que podemos dar buenas noticias rumbo a esa cumbre".

Encinas Nájera dijo que "consideramos que los paneles deben ser el último y no el primero de los recursos y deben agotarse todas las instancias previas".