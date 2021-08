Plantean regreso a clases a fin de año en BCS

El regreso a clases presenciales en Baja California Sur sería viable, pero no antes del mes de noviembre, y siempre y cuando se tengan condiciones de inmunidad de rebaño como ocurre en muchas áreas de Estados Unidos, consideró el epidemiólogo del estado Manuel Miguel Romero Calderón.

Señaló que la entidad apenas está terminando la tercera ola de contagios de Covid-19 y el regreso a clases presenciales para el 30 agosto supondrá un riesgo de retroceder en lo que se ha podido conseguir hasta ahora.

"Desde mi punto de vista, iniciar en septiembre sería riesgoso y sobre todo porque en municipios del norte de nuestro estado todavía no hemos visto una claridad sobre la tercera ola y empezar a exponer a quienes no se han vacunado o que no tienen su esquema total (de vacunación) sería complicado", afirmó.

Agregó que las condiciones de inmunidad que se han dado por la gente ya infectada, más el avance de la vacunación de más de 80% con al menos una dosis, podrían sentar las bases para que a fin de año, si hay además mejora en la infraestructura educativa, se pudiera tener un "respaldo epidemiológico para poder iniciar clases presenciales".

Con todo, el gobierno estatal determinó "darle para adelante" al ciclo escolar presencial en un formato que será voluntario y de manera escalonada.