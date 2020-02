Plantean regreso de animales a circos

Promotores del regreso de los animales a los circos enfrentaron al dirigente de Animal Héroes, Antonio Franyuti Vidal, a quien señalaron de ser el responsable de que de 2014 a la fecha hayan perecido la mayor parte de las especies que fueron retiradas de espectáculos circenses.

Con los gritos de "¡asesino!, ¡asesino!", el activista fue retirado del lobby de la Cámara de Diputados, donde la legisladora de Morena María Eugenia Hernández y el Colectivo Nacional Circense (Conacir) que encabeza Andrés Canto, presentaban una iniciativa que plantea que los animales regresen a los espectáculos.

En 2014 a iniciativa del PVEM y con organizaciones como las de Franyuti se prohibió que los animales estuvieran en espectáculos de circo, lo que llevó a que cientos de ellos fueran enviados a zoológicos y santuarios, donde la mayor parte han perecido por falta de cuidados.

"El 80 por ciento de esos animales que sacaron del circo que fueron a parar a zoológicos hoy no existen. Lo que ellos hicieron fue juntar todos los leones, todos los tigres, dromedarios cuando no era así. Yo estoy seguro que murieron de hambre, de tristeza, murieron algunos por ataque de otros animales", aseguró Josué García Medina, de Circo Montana.

Hernández Pérez presentó el pasado 5 de febrero una iniciativa que propone derogar el párrafo tercero del artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, para permitir animales en los circo, propuesta que, aseguró, se buscará discutir en parlamento abierto.

Explicó que el asunto "no se discutió a fondo en el año 2014", se ignoraron argumentos de especialistas zootecnistas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Incluso el extitular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, se pronunció en ese entonces a favor de mantener a los animales en los circos, pero con reglas más estrictas para evitar "terminar con una tradición milenaria".

Por eso ahora en lugar de la prohibición, se debería de tener una regulación y supervisión más estricta, actualizada y corresponsable para garantizar un trato adecuado a los animales en los circos y la seguridad de los espectadores, indicó la morenista.

Al sacar a los animales de los circos "se le dio un gran golpe a una tradición cultural popular, además millones de niños que viven en la pobreza y zonas rurales sólo tenían oportunidad de ver animales grandes en los circos, porque no tenían recursos para ir a otros lugares donde se exhiben", agregó.