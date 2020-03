Plataformas y programas ayudan a informarse del coronavirus

Tanto en servicios de televisión de paga como en plataformas como Spotify se están produciendo materiales para que el público conozca más del coronavirus (Covid-19). Ante la pandemia que ha llevado a miles de personas alrededor del mundo a quedarse en casa como medida de auto-aislamiento, además de entretenimiento no está de sobra conocer más del tema que cada día se va actualizando. Ya sea que estés en casa descansando o haciendo "homeoffice" o vayas en el camino al trabajo aquí hay tres opciones para mantenerse informado:

1.- Programa: Documental "Coronavirus: cómo comenzó todo" Cuándo: se transmite esta noche a las 21:55 por Discovery. De qué trata: a lo largo de una hora presentará un detrás del inicio de esta pandemia que tuvo lugar en China.

2.- Programa: "Coronavirus: al rojo vivo" Cuándo: de lunes a viernes por Telemundo Internacional a las 9:30 am. De qué trata: conducido por María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos, cada quien desde su casa, harán un recorrido a través de lo que sucede día a día en el mundo con noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas, investigaciones especiales, salud, etc.

3.- Programa: Podcast "Coronavirus: realidad vs ficción" Cuándo: creado por CNN en Español, está disponible en cualquier momento por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Tune In. De qué trata: el Dr. Elmer Huerta, quien es especialista en salud y colaborador de CNN en Español comparte información relevante y aclara dudas sobre el tema del Covid-19.