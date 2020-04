Playas de Acapulco lucen limpias ante ausencia de turistas

Las playas de Acapulco lucen limpias tras casi una semana de haber sido cerradas como parte de las medidas de prevención para contrarrestar el contagio del Covid-19. El pasado jueves, el gobierno federal y estatal ordenaron la suspensión de las actividades recreativas de todas las playas de Guerrero para evitar la propagación del coronavirus. Desde ese día, militares y policías comenzaron a cerrar las playas y a realizar recorridos de vigilancia. La ausencia de turistas está provocando que el mar de Acapulco se mire más limpio, incluso, las aguas cristalinas.

En redes sociales comentó un cibernauta: "No amigo, no es Cancun, no es Los Cabos, es Acapulco sin bañistas y sin basura, que hermoso es nuestro puerto". "Qué bonito es Acapulco sin los chilangos", escribió otro. En el último reporte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se declaró que las playas Manzanillo, Icacos y Suave de Acapulco son las tres más contaminadas del país.