Pliego rechaza uso de libros de texto de SEP en colegio Humanitree

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha estado en tendencia en los últimos días, debido a sus diferentes críticas hacia los libros de texto de la SEP, ante ello, anunció que evitará que llegue el material educativo a su colegio Humanitree.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas afirmó que no se van a utilizar los "libros basura" en el colegio, pues "nos preocupamos por el futuro de nuestros niños y no dejaremos que la #EducacionComunista los alcance".

"Ya casi está lista la @Udelalibertad y mi colegio @HumanitreeMx para iniciar el año... NOSOTROS NO VAMOS A UTILIZAR los #LibrosBasura de la 4T... en mi colegio nos preocupamos por el futuro de nuestros niños y no dejaremos que la #EducacionComunista los alcance", se lee en el tuit.

Aunado a ello, puntualizó: "Queremos inculcarles valores de competencia y éxito, no basura conformista y odio".

¿Qué contienen los libros de textos de la SEP, según Salinas Pliego?

Aunado a ello, el dueño de Elektra enlistó algunos conceptos que considera que traen los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública.

"División, Rencor, Envidia, Mediocridad, Violencia, que es bueno vivir en un Estado opresor, que está bien acabar con la familia tradicional, que está bien robarse los impuestos y repartirlos entre sus amigos y familia, que está bien que no haya un buen sistema de salud, que les enseñen que la pobreza es buena, que a los niños les laven el cerebro, que la riqueza se distribuya entre los #Gobiernicolas y sus amigos, que en los hospitales te puedas morir en un elevador, etc.".

----Así es "Humanitree", el colegio de Salinas Pliego en CDMX

De acuerdo con el dueño de TV Azteca, el instituto presenta un nuevo modelo educativo para los jóvenes, en el que se imparten clases desde kínder hasta la preparatoria.

En 2011, Ricardo Salinas Pliego y su esposa, María Laura Medina de Salinas, fundaron el colegio privado, cuyo nombre hace referencia al árbol como el símbolo que la humanidad ha utilizado para representar el desarrollo de las capacidades humanas, como el conocimiento y la inteligencia.

El centro educativo abrió con una matrícula de 40 estudiantes y actualmente se estiman más de 500. Los niveles de enseñanza se dividen en: Bido (preescolar), Bloom (Primaria), Colmena (escuela secundaria) y Vuelo (escuela secundaria).

En cada módulo se imparten clases en inglés y distintas actividades extracurriculares, como artes visuales, coro, danza, cocina creativa y robótica, así como fútbol, baloncesto, hockey sobre césped y muchos más.

El primer plantel se instaló en la colonia Lomas de Chapultepec, bajo los enfoques pedagógicos de Deeper Learning, enfatizando el uso de la tecnología para la impartición de clases en las aulas.

Además, el colegio cuenta con una distinción de Apple por la continua innovación en la enseñanza, aprendizaje y el desenvolvimiento educativo. Incluso, sus instalaciones están equipadas con un Science Labs, Art Studio's, Coding Centre, Maker Space, Media Studio y Theatre Space.