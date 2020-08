Pobladores impiden a gobernador de Guerrero inaugurar centro de salud

Pobladores del municipio Florencio Villarreal, en la Costa Chica de Guerrero, impidieron que el gobernador Héctor Astudillo Flores inaugurará un Centro de Salud. De acuerdo a videos que se difundieron en las redes sociales unas 60 personas, la mayoría mujeres, se colocaron en los accesos del centro de salud para impedir el acceso del gobernador y su comitiva, entre ellos el secretario de salud estatal, Carlos de la Peña Pintos. Astudillo Flores intentó llegar hasta donde estaba la mayoría de los manifestantes, pero no dejaron de gritar consignas como "queremos un hospital, no un centro de salud".

Entonces el gobernador se dio la vuelta y volvió con su comitiva a las camionetas que lo transportaban. Desde la semana pasada el gobernador anunció que acudiría al municipio de Florencio Villareal a inaugurar el Centro de la Salud. Ante el hecho, la directora de Comunicación Social del gobierno del estado, Erika Luhrs Cortés, dijo que los manifestantes impidieron la inauguración por intereses políticos.

"Lamentablemente un grupo muy reducido de personas y, esto lo digo a título personal con toda la responsabilidad que implica lo que voy a comentar, pero un grupo de personas ligadas a intereses políticos que de otro tipo no permitió que se pusiera en operación el centro de salud", dijo durante la trasmisión que todos días hacen para informar sobre el desarrollo de la pandemia. "Como bien lo ha dicho el gobernador, esto empezó siendo como un problema de salud, lamentablemente también tenemos un problema económico, no permitamos que se convierta en un tema político", agregó. El Centro de Salud en Florencia Villarreal y el hospital de Chilapa, que ahora es administrado por Ejército, durante la administración de Astudillo Flores no habían sido atendidos hasta que llegó la emergencia sanitaria provocada por Covid-19. Al respecto, el gobernador guerrerense expresó que "Florencio Villarreal es un pueblo de gente buena y trabajadora, ningún hecho aislado me hará pensar lo contrario".