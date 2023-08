"Pobreza en México aumentó con el PAN", afirma Mario Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL). - El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que con los gobiernos panistas quince millones de personas cayeron en situación de pobreza, "hecho que contribuyó a la espiral de violencia que marcó al gobierno de Felipe Calderón".

"Dice el dirigente del PAN que Fox y Calderón hicieron mejor las cosas. No tiene vergüenza. Tan solo Calderón sumó quince millones de pobres al país y duplicó a los mexicanos en pobreza extrema. (...) más pobreza generó más violencia y aparte teníamos un narco gobierno," subrayó.

En el marco de la tercera jornada de asambleas de consulta rumbo al Proyecto de Nación 2024-2030, desde la alcaldía Iztacalco y junto con el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas "El Fisgón", el dirigente morenista aseveró que los panistas añoran tener a una población ignorante para manipularla y seguir saqueando a nuestro país como lo hicieron durante muchos años.

Delgado Carrillo subrayó que el tiempo y los resultados le han dado la razón al presidente AMLO: "Durante muchos años lo combatieron los neoliberales, pero hoy sabemos que Andrés Manuel López Obrador tenía la razón: el poner primero a los pobres ha permitido reducir la pobreza por primera vez en muchos años en México. (...) Es la primera vez que la pobreza está por debajo del 40% en porcentaje de la población.

"Los neoliberales querían que los apoyos sólo se dieran, como antes, solo a ciertas personas y que estos no fueran un derecho. Sabemos que esa repartidera de recursos generó mucha corrupción porque del presupuesto que se destinaba a programas sociales se extraviaba la mitad en el camino, era lo que se robaban. Pero en la actualidad, con la 4T ya son un derecho constitucional los programas sociales del gobierno de López Obrador son para todos", agregó.

Por lo anterior, el líder del partido guinda remarcó la importancia de discutir el futuro de la Transformación, el cual, dijo, quedará enmarcado en el Proyecto de Nación 2024-2030. "Este ejercicio de discutir qué sigue con la Transformación desde los barrios, desde los pueblos, me parece que es enriquecedor y muy esperanzador para nuestro movimiento. Este tipo de ejercicios aseguran que sigamos teniendo un gobierno del pueblo y para el pueblo".

En la tercera de cuatro jornadas de consulta al pueblo de México sobre los temas que conformarán el Proyecto de Nación, Mario Delgado destacó el establecimiento de 350 asambleas en todo el territorio nacional. "Reconocer a El Fisgón, junto con el Consejo Nacional, el establecimiento de 350 asambleas al mismo tiempo en todo el territorio nacional. La jornada anterior, hace dos semanas, tuvimos la participación de más de 70 mil personas. Estamos seguros que este fin de semana vamos a rebasar esa cifra".

En esta jornada de consultas, la ciudadanía proporcionó propuestas en torno a los temas de: Campo y autosuficiencia alimentaria, Pueblos Originarios, y Medio Ambiente.