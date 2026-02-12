Pobreza revive siembra de amapola en Guerrero

Chilpancingo, Gro.- Parte de la Sierra de Guerrero volvió a sembrar amapola. ¿Qué la trajo de vuelta? La falta de servicios básicos, de caminos, de escuelas, hospitales, la ausencia de profesores y médicos, de trabajo. La falta de alternativas. El olvido la trajo de vuelta.

Apenas el 28 de enero, pobladores de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan bloquearon la carretera en la comunidad serrana El Capulín para impedir que un convoy del Ejército destruyera sus plantíos de amapola.

Los pobladores les impidieron el paso en protesta: denunciaron que militares han estado destruyendo los sembradíos con la promesa de que les entregarían beneficios sociales, pero eso no ha ocurrido.

Hace unos siete años, los cultivos de amapola comenzaron a desaparecer, el precio del kilogramo de opio —la goma que se extrae de la amapola—, pasó de unos 25 mil pesos a 6 mil.

En estos años hubo pocos cambios en sus pueblos, las autoridades no repararon los caminos, no construyeron escuelas, hospitales, no llegaron los profesores, ni los médicos. Sólo les ofrecieron el programa federal Sembrando Vida.

En estos siete años de gobiernos de Morena —seis con López Obrador y uno con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— los pueblos de la Sierra de Guerrero siguen en las mismas condiciones de pobreza.