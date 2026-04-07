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Poca afectación por los bloqueos

En 12 estados hubo cierres carreteros, algunos parciales

Por El Universal

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Poca afectación por los bloqueos

Ciudad de México.- Los bloqueos anunciados por los transportistas y los productores del campo para este lunes, en el marco de una jornada de paro nacional, se registraron en al menos 12 estados.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que los bloqueos carreteros se deben a la falta de acuerdos con el gobierno federal para lograr apoyos para el campo y seguridad en las carreteras.

Los primeros puntos donde se presentaron los manifestantes fueron en Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos, posteriormente se fueron extendiendo a Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz así como Michoacán.

A diferencia de otras protestas, en esta ocasión, las afectaciones no fueron generalizadas, pues en muchos casos los manifestantes se limitaron a liberar casetas, realizar bloqueos intermitentes o protestas con mantas. La excepción fue el cierre de la caseta de la autopista México-Toluca.

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En Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua, productores y transportistas liberaron las casetas y dejaron el paso libre a los conductores.

Alrededor del mediodía, en Tamaulipas, agricultores hicieron un cierre intermitente en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura del kilómetro 201, cerca del sitio conocido como la "Y griega" del municipio de San Fernando, que duró 5 horas.

La protesta que generó caos tuvo lugar en la caseta de la autopista México-Toluca, en la zona de La Venta, en Cuajimalpa, que casi nueve horas y generó largas filas de vehículos. Decenas de pasajeros de transporte público se vieron obligados a seguir su camino a pie.

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