Poco a poco se deben retomar actividades: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en la Ciudad de México haya un rebrote de la pandemia de coronavirus, por lo que insistió que poco a poco y con las precauciones necesarias se deben retomar las actividades.

"Vamos saliendo, poco a poco, también tiene que ver con los días, nosotros tenemos menos días de pandemia que los países europeos, incluso que Estados Unidos nos falta todavía un tiempo, pero el comportamiento es favorable, no pensamos que haya rebrote".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario expresó desde luego se tiene que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco con protocolos de salud y sí hay rebrote en algún sitio volver al confinamiento todo de manera voluntaria.

"No (habrá rebrotes), nosotros ya vamos para abajo, en el descenso, nos ha llevado tiempo, pero ahí vamos bajando. El doctor Hugo López-Gatell lo explica e incluso ya en el Valle de México la gráfica de ayer ya demuestra que hay disminución de casos nuevos de infectados y así en otros estados".

Señaló que en su reunión con su Gabinete de Salud y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se decidió apoyar la propuesta de la mandataria capitalina para que, con cuidado, en la Ciudad de México se empiece a abrir, a regresar, poco a poco, a la normalidad.

Al mostrar una gráfica, el presidente López Obrador dijo que en la Ciudad de México el número de casos activos ya es menor, empero, lamentó que eso no suceda todavía en su natal Tabasco.