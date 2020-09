"'Poco afortunadas', expresiones de AMLO sobre registro de México Libre"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, calificó de "poco afortunadas" las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la negativa del Consejo General del INE a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

"Las expresiones, para decirlo menos, son poco afortunadas, yo creo que el trabajo de las autoridades electorales pueden ser explicables o no, son tiempos en los que hay que tener una visión de Estado".

"Los órganos electorales estamos sometidos permanentemente a la presión de los actores políticos y el Presidente de la República es un actor político... la autonomía que nos debe de caracterizar es que no cedamos a la presiones", comentó en entrevista Con Ciro Gómez Leyva.

El consejero presidente del INE confió que el Tribunal Electoral decidirá conforme a derecho, "si el INE se equivocó se revocarán las decisiones y si no se equivocó se confirmarán las resoluciones".

Córdova Vianello señaló que son falsas las declaraciones de Margarita Zavala y Felipe Calderón sobre la autorización del uso de la aplicación Clip para recaudar fondos.

El fin de semana, tras la resolución del Instituto Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el que el INE haya negado el registro al partido México Libre, de Felipe Calderón, es un triunfo del pueblo de México.

Agregó que los católicos, evangélicos, que están a favor de la transformación dirán que "es justicia divina" y los laicos no creyentes "deben de estar sosteniendo que es justicia terrenal".

--Presupuesto de INE

Respecto al presupuesto 2021, Córdova señaló que la Secretaría de Hacienda no puede cambiar ni una coma de la solicitud del presupuesto del INE para el próximo año.

"Hacienda íntegramente lo tiene que integrar a la propuesta, quien puede modificar, porque es un ente soberano, es la Cámara de Diputados pero no Hacienda", comentó.