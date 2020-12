Poco ético que conviertan el Covid en un tema electoral: Sheinbaum

Luego que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista exigieran transparencia sobre la vacunación contra el coronavirus, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que es poco ético que el tema del coronavirus lo conviertan en un tema electoral.

"Es increíble que quieran hacer del tema del Covid un tema electoral, me parece que es muy poco ético hacer del tema del Covid, (ya) que ha provocado tanto sufrimiento y problemas en todo el país, el tema de la vacuna en el país se ha trabajado en muchas otras áreas como el Covid con una responsabilidad y ética muy amplia".

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que las autoridades responsables han hecho transparente el Programa Nacional Vacunación contra el Covid-19, y dijo que los habitantes de los estados de la Alianza Federalista no deben estar "preocupados" ya que llegará la vacuna como en otras entidades.

"Obviamente, como lo ha explicado la Secretaría de Salud, serán vacunados primero los trabajadores de la Salud y la población vulnerables y en realidad están haciendo un uso electoral de este tema y no es correcto".