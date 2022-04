Podemos "enriquecer contenido" a reforma eléctrica, dice Morena

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputado, Ignacio Mier, así como los Presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, y de Energía, Manuel Rodríguez, se dijeron abierto a "enriquecer el contenido" del proyecto de reforma eléctrica que será dictaminado el 11 de abril.

En conferencia de prensa aseguraron que hay tiempo suficiente para incorporar las propuestas de la oposición, siempre y cuando no modifiquen la "espina dorsal" de la propuesta.

"En los próximos días recibiremos las propuestas de los otros grupos parlamentarios y las otras que tiene Morena, para que a partir de aproximaciones sucesivas podamos tener un proyecto de dictamen que sea discutido en las Comisiones el próximo lunes, y alcance la mayoría calificada. A Morena le corresponde estar atento, ser respetuoso, y crear las condiciones para que tengamos los votos necesarios para sacar adelante este proyecto de decreto que será sometido a consideración de las diputadas y diputados", puntualizó Mier Velazco.

Detalló que el próximo jueves, Morena fijará los añadidos que quieren hacerle a la iniciativa, por lo que prevén que la oposición haga lo propio.

Al respecto, Manuel Rodríguez detalló: "Lo que tenemos en circulación el día de hoy es un proyecto de dictamen, lo que significa que todavía puede enriquecerse en los próximos días, y que estaremos debatiendo el próximo lunes siempre en un marco de respeto".

Por su parte, Robledo Ruiz coincidió en que a partir de ahora, "los grupos parlamentarios, las diputadas y los diputados, puedan allegar, puedan acercar sus opiniones, sus propuestas de adición, sus propuestas de modificación, sus propuestas y objeciones en lo general, a fin de que se enriquezca el contenido".

Aclaró que todo será sujeto de análisis, pero no incorporarán nada que modifique el espíritu de la propuesta.

"¿Y cuál es? que se respeten los puntos esenciales de la iniciativa, porque si no dejaría de ser la iniciativa, sería otra, cuáles son, que el Estado asuma el control eléctrico del país, que se pase a la transición energética bajo la responsabilidad del Estado, que se cancelen los contratos y permisos pero que se reconozca la inversión a los privados, y que se reacomode alrededor del Estado la nueva conducción de la energía eléctrica para el futuro del país, esa es la espina dorsal de la iniciativa", concluyó.