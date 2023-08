Podrán consultar de forma digital en el sitio web los libros de texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- En la primera conferencia vespertina para esclarecer la considerada información falsa y la polémica de los nuevos libros de texto gratuito, la titular de la SEP, Leticia Ramírez anunció que a través del sitio web de la Comisión Nacional de Libros de Texto (Conaliteg) se podrán consultar los libros de primaria que se publicaron de manera oficial a partir de este martes 8 de agosto.

En la conferencia, la maestra Ramírez Amaya reiteró que distribuirán los libros para comenzar el ciclo escolar 2023-2024 y explicó que los y las docentes tendrán capacitación para seguir el nuevo plan de estudios.

Entre las críticas de la oposición e incluso algunos medios de comunicación, destacan calificativos como "libros que difunden el virus comunista" o que tratan de darle promoción de la guerrilla. Algunos especialistas señalaron la desaparición de las matemáticas.

"En todo el país las maestras y maestros estarán discutiendo cómo vamos a estar trabajando en septiembre con proyectos y libros de texto", aseveró Leticia Ramírez en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Por su parte, el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga sostuvo que "El libro de texto ya no es un negocio. Ya no está en las manos de cuatro editoriales, ya no es la presa de la Caniem es el tesoro de la SEP".