Podría incrementarse el impuesto de productos poco saludables

Para combatir el aumento de la obesidad y el sobrepeso en la población, principalmente en la infantil, por el consumo de productos altos en azúcares, grasas y sodio, se analizará aplicar un incremento moderado al impuesto de éstos y se regulará la publicidad, señaló el subsecretario Hugo López-Gatell.

Entrevistado previo al Foro Internacional de Alto Nivel en Prevención de Obesidad infantil señaló que una de las primeras medidas para combatir los padecimientos crónicos en el país es el nuevo etiquetado de alimentos y el próximo será la regulación de la publicidad, principalmente la dirigida a niños, para que no sean expuestos a inductores de consumo.

En tanto que una propuesta que se está revisando, detalló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es el ajuste en los impuestos de productos con bajo nivel nutricional como una medida fiscal para la modulación de su consumo y alimentación.

"Hemos planteado en el paquete integral de políticas públicas de prevención y control de la obesidad que uno de los componentes puede ser este tipo de medidas fiscales", apuntó.

Señaló que actualmente, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y con el apoyo de la Organización Mundial de Salud, se han hecho propuestas técnicas formales para el ajuste moderado a los impuestos de los cuatro productos de mayor impacto adverso a la salud que son las bebidas azucaradas, la comida chatarra, el tabaco y alcohol.

"En el caso (por ejemplo) de bebidas azucaradas, sería pasar de un peso por litro a dos pesos", refirió.

Recordó que anteriormente el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso López Cuellar, formuló la propuesta, pero no fue aceptada en el actual periodo.

No obstante, apuntó que no se trata de un nuevo impuesto, pues "el presidente (Andrés Manuel López Obrador) se comprometió a no poner nuevos impuestos, ya que está muy consciente de activar la economía nacional".

Asimismo, informó que próximamente se firmará un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para establecer el replanteamiento de espacios saludables en zonas escolares.