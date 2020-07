Podría Jalisco parar actividades

GUADALAJARA, Jal.- Si la movilidad social y el ritmo y número de contagios de Covid-19 siguen en aumento en Jalisco, el gobierno estatal obligaría a parar por completo todas las actividades, advirtió el gobernador Enrique Alfaro.

El mandatario señaló que por las actuales circunstancias el semáforo epidemiológico estatal ha perdido su función y en su lugar se aplicará un "botón de emergencia" que se activaría cuando la saturación del sistema hospitalario pase del 50% o tasa de incidencia semanal sea de 400 contagios por millón de habitantes, de acuerdo a fecha de inicio de síntomas; hoy, esos indicadores están en 26% y 290 respectivamente.

"Hay quienes no están cumpliendo con su responsabilidad como se ha pedido: la enorme mayoría de las empresas y negocios ignoraron el llamado a programar horarios de ingreso y salida escalonados y eso impacto en el nivel de riesgo del transporte público. La gente por su parte, no entendió que había que quedarse en casa salvo para lo necesario y por eso vemos en los últimos días sitios abarrotados en la ciudad con gente de paseo. La reactivación económica sólo tenía que impactar 7% la movilidad en nuestro estado. Lo que hemos visto en estos días es otra cosa: una muestra clara de irresponsabilidad e inconsciencia que nos ha puesto en riesgo a todos. Esto no puede seguir así".