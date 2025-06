Polémica en Oxxo: Mujeres agreden a cajero por incidente con alcohol

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En redes sociales circula un video sobre unas mujeres que insultan a un empleado de las tiendas Oxxo, causando indignación entre usuarios. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 18 de junio, donde dos mujeres en estado de ebriedad fueron vistas agrediendo a un empleado de una de las sucursales de la famosa tienda mexicana.

El video que circula en las redes sociales muestra a las dos mujeres cometiendo el incidente.

En el video se muestra a dos mujeres molestas porque el empleado de Oxxo no les permitió venderles alcohol, por lo que comenzaron a insultar al trabajador con comentarios fuertes, lo que indignó a los usuarios de X generando miles de reacciones, defendiendo al trabajador.

De igual manera se les visualiza a las dos mujeres pateando y golpeando las puertas del establecimiento de manera desesperada y agresiva. Una de las mujeres lo insulta diciéndole frecuentemente la frase "Eres un pin... asalariado". Asimismo, lo insulta con la frase: "Pin... pobre de mí... [...] Así vas a quedar toda tu pu...vida".

El cajero argumentó que aplicó el protocolo legal establecido por la empresa: donde no se les puede vender bebidas alcohólicas fuera del horario autorizado.

Los usuarios de X hicieron comentarios al respecto: "Por qué es insulto ser asalariado? ¡Dios bendiga la quincena!"; "No hay nada más naco que molestar a alguien que está trabajando"; "Seguramente ella no es asalariada, es una prominente y exitosa empresaria"; "'Pobre asalariado' exclamó la que fue al oxxo por unos six".