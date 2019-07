Polevnsky pide a aspirantes en Morena "controlar sus ambiciones"

La dirigente nacional de Morena, Yeidkcol Polevnsky, pidió a quienes aspiran a cargos dirigentes "controlar sus ambiciones" y no usar recursos públicos, como son los de la Cámara de Diputados, para buscar cargos en la dirigencia partidista.

"Creo que vamos a tener que llamar a Mario Delgado para platicar con él" para ver de dónde ha salido el dinero, pero espero que de la bolsa de cada diputado, porque de Morena no, dijo.

La dirigente criticó que diputados y senadores de su partido Morena anden rindiendo informes legislativos -en giras a las que ha acudido Delgado- cuando ni siquiera han cumplido un año y además muchos de los diputados que han firmado en su apoyo ni de Morena son; si desean serlo deberían aportar al partido cuotas del 50% de su dieta, dijo.

Polevnsky dio una rueda de prensa en la que, a preguntas expresas se refirió a quienes aspiran a la dirigencia nacional de Morena, particularmente a Delgado y a Alejandro Rojas Díaz Durán, aunque a éste sin mencionarlo por su nombre y sostuvo "a veces, el que se adelanta se quema".

Hay quien tiene "ambición mezquina" y por tanto "deben controlar sus ambiciones y creo que efectivamente muchos que nunca hicieron nada por Morena, que no son fundadores y andan colgándose de Andrés Manuel".

Agregó "anda uno por ahí no sé cuántos meses (en campaña) se ve muy mal. Sería bueno que nos dijera quien pompó... (saber) quien paga los gastos quien está atrás, quien paga tantas giras, gastos, sería bueno que nos aclarara de dónde para saber los intereses y quien los patrocina", dijo en referencia a Rojas, pero sin llamarlo por su nombre.

Rojas Díaz Durán pidió la víspera a Polevnsky rendir cuentas y cumplir con la devolución del 50% del financiamiento de Morena, casi 800 millones de pesos que, como informó EL UNIVERSAL está en las arcas del partido sin que se haya regresado como se ofreció públicamente.

El aspirante demandó a Polevnsky someterse a una auditoria, pero ésta dijo hoy que aún se analiza cómo se devolverá el recurso aunque dejó entrever que mejor podría comprarse un inmueble para no pagar renta.

Sobre la auditoría dijo tener la conciencia tranquila.