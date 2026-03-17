Policía Cibernética alerta sobre fraude con códigos QR

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La

de la

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capitalina (SSC) alertó sobre una modalidad de fraude mediante el uso demaliciosos en paquetes inesperados, con los cuales los delincuentes obtienen información personal y financiera de las víctimas.La SSC informó que losno solicitados y que no tienen relación con el destinatario, en los cuales incluyenque invitan a escanear bajo el pretexto de saber los, el estado del envío o para reclamar el paquete.Al escanear el código las víctimas son dirigidas a sitios web que simulan ser confiables, en las que se solicitano credenciales de acceso.En otros casos, se descarga unque compromete lao eldesde donde se revisó el QR.Cuando los estafadores consiguen la información personal pueden realizar, acceso a cuentas bancarias yPor lo anterior laemitió las siguientes recomendaciones:No escaneesde paquetes o mensajes que no hayas solicitado o que provengan depersonal, financiera o de contacto en páginas web a las que accedas mediante códigos sospechosos.Verifica la autenticidad del remitente antes de realizar cualquier acción.Actualiza el sistema operativo, antivirus y software de seguridad de tus dispositivos electrónicos.Desconfía de sitios que soliciteno pagos urgentes sin ofrecer garantías claras.Revisa cuidadosamente la dirección web antes de ingresar información sensible.Documenta cualquier paquete o mensaje sospechoso mediante fotografías o capturas de pantalla.Reporta de inmediato cualquier intento de fraude.