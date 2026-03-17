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Policía Cibernética alerta sobre fraude con códigos QR

Estafadores usan códigos QR en envíos inesperados para obtener información bancaria y credenciales.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 02:43 p.m.
A
Policía Cibernética alerta sobre fraude con códigos QR

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La

Policía Cibernética
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

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capitalina (SSC) alertó sobre una modalidad de fraude mediante el uso de códigos QR maliciosos en paquetes inesperados, con los cuales los delincuentes obtienen información personal y financiera de las víctimas.
La SSC informó que los estafadores envían paquetes no solicitados y que no tienen relación con el destinatario, en los cuales incluyen códigos QR que invitan a escanear bajo el pretexto de saber los detalles del contenido, el estado del envío o para reclamar el paquete.
Al escanear el código las víctimas son dirigidas a sitios web que simulan ser confiables, en las que se solicitan datos personales, información bancaria o credenciales de acceso.
En otros casos, se descarga un software malicioso que compromete la seguridad del dispositivo o el equipo de cómputo desde donde se revisó el QR.
Cuando los estafadores consiguen la información personal pueden realizar cargos no autorizados, robo de identidad, acceso a cuentas bancarias y suplantación digital.
Por lo anterior la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:
No escanees códigos QR de paquetes o mensajes que no hayas solicitado o que provengan de remitentes desconocidos.
No proporciones información personal, financiera o de contacto en páginas web a las que accedas mediante códigos sospechosos.
Verifica la autenticidad del remitente antes de realizar cualquier acción.
Actualiza el sistema operativo, antivirus y software de seguridad de tus dispositivos electrónicos.
Desconfía de sitios que soliciten datos personales o pagos urgentes sin ofrecer garantías claras.
Revisa cuidadosamente la dirección web antes de ingresar información sensible.
Documenta cualquier paquete o mensaje sospechoso mediante fotografías o capturas de pantalla.
Reporta de inmediato cualquier intento de fraude.

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