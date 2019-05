Policía Cibernética busca inhibir compra de plumas pistolas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Policía Cibernética, informó que crea estrategias para inhibir la venta de plumas pistola en Internet.

"Son armas que son hechas domésticamente, su control es distinto al que puede tener un arma registrada. Estas no tienen huella balística porque están hechas para hacer una sola detonación", explicó Jesús Orta, titular de la dependencia.

Este tipo de armas, al ser discretas y de uso casero, son frecuentemente usadas para delitos como robo a pasajeros de transporte público y de transeúnte. Incluso las autoridades han detectado que cuando los asaltantes son detenidos y portan este tipo de plumas, se deshacen de ellas inmediatamente.

"Normalmente, cuando se les asegura, las tiran. Aquí, insisto en la naturaleza de este tipo de armamento, no tiene forma de rastrearse, no tiene una huella y sobre todo es muy fácil deshacerse de ellas", abundó el secretario.

Una de las acciones de la Policía es el aseguramiento de estas plumas en los módulos de desarme que han arrojado resultados positivos, pues en la última jornada del programa Sí al desarme en Coyoacán, la ciudadanía entregó alrededor de 500 de estos artefactos.