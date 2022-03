Policía de CDMX no está involucrada en desaparición jóvenes morelenses: Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reiteró -como lo hizo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum el miércoles-, que la policía capitalina no está involucrada en la desaparición forzada de tres jóvenes de Huitzilac, Morelos, dos de ellos asesinados y hallados en la zona de Topilejo, Tlalpan, y que proporcionaron toda la información a la fiscalía capitalina sobre talamontes.

"Estamos convencidos de que no tenemos participación alguna de un delito de esta envergadura", señaló en conferencia de prensa en donde dio a conocer acciones relacionadas con la estrategia Ciudad Segura.

Explicó que la SSC ha realizado mesas de trabajo con comuneros en donde se registra un conflicto entre Huitzilac, Morelos y Topilejo, con la presunta participación de grupos delictivos locales.

"No tenemos identificado grupo delincuencial como tal, de los que operan aquí en la Ciudad de México, sino más locales, como Topilejo, Huitzilac, etcétera [...]

"Con la información que tenemos, son grupos muy locales, pobladores de esa zona, obviamente no son todos, sino ciertas personas que hacen conductas ilícitas, pero no lo tenemos como una organización criminal como tal", mencionó.

En cuanto a dicho grupo que opera en la zona de Morelos, el jefe policial aseveró que por esta razón, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió que se realizaran mesas de trabajo con los comuneros de Topilejo, justamente por la problemática entre talamontes de Huitzilac que se metían a los bosques de esa zona en Tlalpan, quienes se encuentra defendiendo sus bosques.

Aseguró que la SSC siempre tiene presencia en esa zona y que un día antes de la desaparición de los jóvenes, cerca de las 10:00 de la mañana, personal de la policía capitalina fue requerido en la zona de Topilejo, acciones que dijo son frecuentes por los trabajos coordinados.

Negó que la SSC no tenga registrado, ni en bitácoras o reportes policiales, que hayan sido entregados los jóvenes a la policía capitalina.

Omar García Harfuch adelantó que continuarán haciendo operativos en la zona.