Policía de la CDMX que devolvió cheque recibe ascenso

Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) devolvió un cheque por 40 millones de pesos que se encontró mientras realizaba uno de sus recorridos rutinarios en calles de la Ciudad de México.

Mario Hernández, el agente de la PBI, detalló cómo fue que halló el papel moneda en la colonia Polanco, ubicada Alcaldía Miguel Hidalgo.

En una entrevista con los periodistas Danielle Dithurbide y Enrique Campos, para el noticiario "Despierta", el policía contó que se encontraba haciendo un recorrido perimetral a pie por la calle Tres Picos, cuando al pasar frente a un estacionamiento se percató que en la entrada vehicular había un documento tirado.

Al recogerlo fue que se dio cuenta de la cantidad de dinero inscrita en el cheque, por lo que se contactó con sus jefes para reportarlo y saber qué protocolo debía seguir.

"Estaba haciendo mi recorrido en mi área perimetral, caminando sobre la calle Tres Picos, de la colonia Polanco, cuando me percato de un documento tirado en la entrada vehicular de un estacionamiento. Al momento de levantarlo me doy cuenta de la cantidad, ahora sí que 40 millones de pesos", contó al programa de Televisa.

El agente Hernández dijo que se sorprendió al ver el monto y que sus superiores le indicaron que lo resguardara hasta que ellos se pudieran trasladar al lugar.

Siguiendo con el relato, el policía agregó que una vez reunido con sus jefes, ellos lo ayudaron a dar con la empresa a la que pertenecía el cheque -ubicada en la avenida Horacio, en la colonia Polanco Segunda Sección- y recalcó que los servidores de la empresa que recibieron el documento se mostraron muy asombrados por lo que sucedió, ya que "probablemente ya lo habían dado por perdido".

"Le hice una llamada a mis jefes y me dijeron que lo resguardara, posteriormente ellos llegaron y me apoyaron para ubicar dicha empresa a la que pertenecía el cheque. Pues me dieron las gracias, pues ellos no esperaban que les fuera a dar ese cheque, me imagino que ya lo habían dado por perdido", sostuvo.

Una vez devuelto el cheque, el gerente agradeció al policía su honradez y el tiempo dedicado para devolver el documento, el cual fue resguardado por el Departamento de Finanzas del consorcio.

Finalmente, Mario Hernández aseguró que se sentía muy orgullo por la acción que realizó y dijo que con sus 25 años de labores en la PBI puede recalcar que tanto sus compañeros como él están caracterizados por su honestidad y honradez.

"Me siento orgulloso de haber entregado ese cheque con esa cantidad de dinero, pues fue muy sorprendente cuando me encontré esa cantidad. [...] Para mí es muy importante, porque en nuestra corporación si algo nos distingue es la honestidad, la honradez. Y además, ya llevo 25 años en esta corporación y me siento muy orgulloso", precisó.

Gracias a su acción, el titular de la Secretaría se Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, felicitó personalmente al agente de la PBI y le otorgó un reconocimiento a la honestidad y el valor.

Además, de acuerdo con una publicación de Twitter del Secretario de Seguridad, el policía Mario Hernández fue ascendido.