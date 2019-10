Policía de Michoacán fue advertida de ataques si no dejaban regresar al "El Mencho": El Universal

Hace cuatro días, la Policía Michoacán fue advertida por integrantes de un cártel, asentados en el municipio de Aguililla, que atentarían en su contra si no aceptaban trabajar para ellos.

En un recorrido por la zona de Tierra Caliente, elementos policiales contaron a EL UNIVERSAL que el CJNG ya había tenido contacto con mandos medios de la región.

Relataron que la intención del grupo criminal era que la Policía Michoacán blindara el regreso a su tierra del líder de ese cártel Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

De lo contrario, les dijeron, iban a asesinar a todos los policías que entraran a su territorio, lugar donde sólo tenían permitido transitar de paso y sin detenerse.

Recordaron que el pasado viernes, mientras circulaban cerca de ese municipio, detectaron por una radiofrecuencia que un grupo armado los iba a interceptar.

La alerta les permitió cambiar de ruta y evitar ser emboscados. Narran que lo que no esperaban era que los fueran a mandar en poco tiempo a esa misma zona.

Pero no fue así, cuando este lunes, al recibir la orden de su jefe regional, el convoy policial se trasladó a esa parte de la entidad y fueron emboscados.

El ataque dejó 13 policías muertos y nueve más lesionados en la comunidad de El Aguaje, municipio de Aguililla, al supuestamente cumplimentar el mandato de un juez.