Policía detiene a 125 extranjeros en Chiapas; se registran balazos

Agentes de la Policía detuvieron a 125 inmigrantes centroamericanos, "que viajaban en condiciones de hacinamiento", pero durante el operativo, se registraron disparos de arma de fuego, informó el consulado de Guatemala en Comitán.

La representación diplomática explicó en un comunicado, que al entrevistar a los extranjeros, declararon que oyeron cuatro disparos de arma de fuego, "por lo que el conductor detuvo la marcha y habló con las autoridades".

Agrega que "luego les permitieron que continuará su ruta, no habiendo autoridades migratorias".

Pero "al poco tiempo fueron detenidos nuevamente por autoridades no migratorias, siendo bajados del transporte por dichas autoridades, reiterando los inmigrantes que no hubo personal de migración presente", dijo la representación diplomática.

Aún sin autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), las personas que viajaban en el camión fueron detenidas.

Los hechos ocurrieron en las recientes horas en el municipio de Pichucalco.

Los centroamericanos son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras de los cuales hay 70 hombres y 19 mujeres mayores, así como 19 menores de edad de ambos sexos de nacionalidad guatemalteca, informó el consulado.

Los extranjeros "fueron trasladados a la estación de policía de Pichucalco y posteriormente llevados a una cancha de basquetbol, lugar en el cual permanecieron dos días detenidos".

Fue después de que arribaron elementos del INM, "que abordaron autobuses en los que fueron trasladados los migrantes capturados y conducidos a la estación migratoria de Palenque".

"Según lo manifestado por los migrantes, recalcando que la falta de presencia de personal del Instituto Nacional de Migración INM, violan sus derechos humanos, así como el protocolo establecido", dijo el consulado.